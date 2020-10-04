أدنى حصيلة منذ 5 أشهر.. السعودية تسجل 390 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انخفاضًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة منذ 5 أشهر.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 336387 حالة.
وأكدت الصحة السعودية تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4875 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 511 حالة تعاف جديدة من مرض "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 321485 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10027 والحالات الحرجة 955 حالة.
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