محادثات بين المرتزقة.. أرمينيا تكشف دلائل على مساندة تركيا لـ أذربيجان.. فيديو

نشر جهاز الأمن القومي الأرميني، اليوم الأحد، مقطع فيديو يعرض فيه تسجيلاً لمحادثات بين مرتزقة موالين لتركيا يقاتلون إلى جانب أذربيجان في إقليم ناجورونو كاراباخ.

ووفقا لموقع "أحوال" التركي المعارض، فإن التسجيلات الصوتية مصحوبة بتعليقات باللغات الأرمينية والروسية والإنجليزية.

ويعرض الفيديو نفسه دلائل متوفرة لدى الخدمات الخاصة الأرمينية حول مشاركة الجانب التركي في الأعمال العدائية.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، نشبت العمليات العسكرية واسعة النطاق حول ناجورنو كاراباخ وعلى الحدود بين أذربيجان وأرمينيا. وقتل أكثر من 150 شخصا بينهم عسكريون ومدنيون كما وقع آلاف الجرحى.

ودعا قادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست عام 1992 للتوسط في الصراع المستمر منذ عقود حول ناجورنو كاراباخ ، أرمينيا وأذربيجان إلى وقف العنف والعودة الى المفاوضات لايجاد حل.

بينما ألقت تركيا دعمها الثابت وراء أذربيجان، قائلة إنها مستعدة لفعل كل ما هو ضروري لطرد القوات الأرمينية من المنطقة.

وشمل ذلك الدعم إمداد مرتزقة سوريين إلى الجبهات، بحسب روسيا وفرنسا وإيران ومراقبين مستقلين من بينهم المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما اتهمت أرمينيا تركيا مرارا وتكرارا بتقديم دعم جوي للقوات الأذربيجانية، وهو اتهام تنفيه أنقرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن عدد القتلى من المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا والذين تم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية في ناجورنو كاراباخ ارتفع إلى 72 قتيلا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، من ناحية أخرى ، تستعد الحكومة التركية لإرسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى أذربيجان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن نحو 36 من المقاتلين السوريين قتلوا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

هذا، وقد حذرت سوريا السلطات الأذربيجانية من الوقوع في "فخ الخطة التركية" والاستجابة للمبادرات التي تدعو إلى التهدئة.

حذر الجيش السوري للشؤون الخارجية من "التدخل التركي الفاضح في الصراع" بين أرمينيا وأذربيجان والذي "يهدف إلى تأجيج الموقف تماشيًا مع سلوك النظام التركي في إثارة التوترات وإشعال فتنة الفتنة في أكثر من مكان. فى العالم."

وقالت وزارة الخارجية التركية إن استهداف أرمينيا للسكان المدنيين في غانجا ، الذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين ، يقوض القوانين الدولية.

إن الهجمات الحالية لأرمينيا التي تستهدف السكان المدنيين في غانجا ، ثاني أكبر مدينة في أذربيجان ، هي مظهر جديد من مظاهر الموقف غير القانوني لأرمينيا. وقالت الوزارة في بيان "ندين هذه الهجمات".

وبدوره، اتهم نائب وزير الخارجية الأرميني أفيت أدونتس، تركيا بتوسيع الحرب، مشيرا إلى ان أنقرة شاركت بنشاط في تجنيد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لدعم أذربيجان.