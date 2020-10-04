ليبيا تسجل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منها 516 حالة موجبة و206 حالات مخالطة.



وأكد المركز - وفقًا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية اليوم /الأحد/ - شفاء 540 حالة منها 399 حالة في طرابلس، وحالتين في مزدة، و35 حالة في ترهونة، و4 حالات في تازربو، و12 حالة في الزاوية المركز، و9 حالات في مصراته، وحالة في صرمان، و16 حالة في كل من الزنتان الواحات، و4 حالات في الرحيبات، و8 حالات في السبيعة، و28 حالة في زليتن و21 حالة في زوارة.



وأشار إلى وفاة 14 حالة منها 6 حالات في بنغازي وحالة واحدة في كل من (مصراتة - الكفرة - السبيعة)، وحالتين في صرمان، و3 حالات في باطن الجبل.. لافتًا إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 36 ألفًا و809 حالات.