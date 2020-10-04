أخبار اليمن : شرف يتسلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الصليب الأحمر لدى اليمن

شرف يتسلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الصليب الأحمر لدى اليمنتسلم وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن كاترينا ريتز.

وخلال اللقاء أعرب وزير الخارجية عن الأمل في تعزيز التنسيق بين اليمن والبعثة لما من شأنه تقدّيم الدعم الممكن للشعب اليمني في ظل الأوضاع التي يمر بها.

وثمن جهود بعثة اللجنة الدولية في تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن للعام السادس على التوالي.

وأكد الوزير شرف استعداد وزارة الخارجية تقديم كافة أوجه الدعم الممكن للبعثة وموظفيها.

من جانبها عبرت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن سعادتها بتعيينها في اليمن .. مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني.

