رئيس الوزراء السوداني: اتفاق السلام سيفتح صفحة جديدة

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إن اتفاق السلام السودانى سيفتح صفحة جديدة فى تاريخ الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن البداية العملية لحكومة الفترة الانتقالية فى تنفيذ أحد أهم أولويات الفترة الانتقالية المتمثلة فى تحقق السلام بالبلاد، منوها إلى أن السلام سيفتح آفاق كثيرة وتأثيره فى الاستقرار الاقتصادي بجانب تحصين الفترة الانتقالية . وتابع رئيس الوزراء السوداني وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية ان ملحمة توقيع اتفاق السلام السودانى تداعى لها كل العالم فى المحيط الإقليمي والدولى للمشاركة بالاحتفال بالسلام مشيدا بالقيادة الحكيمة لدولة جنوب السودان ورئيسها الفريق أول سلفاكير ميارديت وفريق الوساطة الجنوبية لدورهم الكبير فى عملية السلام وخص بالشكر شعب دولة جنوب السودان لحضوره المميز والمشاركة فى احتفالات اتفاق السلام مؤكدا على رمزية اختيار جوبا لهذا السلام مشيرا إلى أن ميدان الحرية بجوبا جسد شعب واحد فى دولتين مما يتطلب تجسيد علاقات استراتيجية لا تحدها حدود. اقرأ أيضًا:

ولفت حمدوك الانتباه إلى لقائه مع رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت والقائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية –شمال ومناقشة عملية السلام مع الحركة الشعبية قائلا " إن ما تم انجازه فى هذه المرحلة سيكون له تأثير فى المرحلة القادمة باعتبار أن أغلب القضايا تمت مناقشتها، متفائلًا بتوقيع السلام مع الحركات التى لم توقع فى وقت وجيز" .

وكان في استقباله خلال عودتها من جوبا، بمطار الخرطوم الدكتور عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية والاستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة و التجارة والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المسئولين بالدولة.

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