وزير الخارجية الكويتي ووزير الدفاع البريطاني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد، مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، إن الوزيرين بحثا أيضا - خلال اللقاء - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة الى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف أن وزير الدفاع البريطاني، حرص في مستهل اللقاء، على تقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الى وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة، والذي عبر بدوره عن بالغ شكره وتقديره له على ما أبداه من صادق المواساة وخالص التعازي، والتي تعكس عمق العلاقات والروابط بين الكويت وبريطانيا.



وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، ممثلا للحكومة البريطانية لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.