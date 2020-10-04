يخضع ترامب لعلاج كورونا.. شاهد كيف يبدو الوضع بالقرب من مستشفى والتر ريد العسكري

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقد نشرت، وكالة "سبوتنيك" الروسية، بثا مباشرا من خارج مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا، حيث يستمر ترامب في تلقي العلاج من فيروس كورونا بعد اختبار إيجابي يوم الجمعة.

في اليوم التالي، وصل الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، حيث من المقرر أن يعمل من مكاتب المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لطبيب البيت الأبي، فإن الرئيس يعمل بشكل جيد للغاية ويستجيب بشكل إيجابي للعلاج.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تغريدة جديدة من داخل مركز والتر ريد الطبي، الذي يعالج فيه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

أعاد ترامب مقطع فيديو يظهر عددا من الأمريكيين الذين خرجوا لدعمه أمام مركز والتر ريد والاطمئنان عليه، وعلق قائلا: "شكرا جدًا".

وكان أنصار الرئيس ترامب وقفوا خارج مركز والتر ريد الطبي بولاية ماريلاند يومي الجمعة والسبت بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، حاملين لافتات بعنوان "ترامب 2020"، متمنين له الشفاء العاجل.

وكان البيت الأبيض، نشر في وقت سابق، عدة صور تظهر الرئيس ترامب وهو يواصل عمله داخل مركز والتر ريد الطبي، بعد ساعات من نقله إليه على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وقال ترامب في مقطع فيديو من المستشفى، أمس السبت، إنه شعر "بتحسن كبير" لكن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي".