107 آلاف حالة.. الكويت تسجل 567 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت الكويت اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ371 إصابة.

وبذلك، يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 107025 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 624 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 605 حالات من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت لأكثر من 99 ألف حالة.

وكانت صحيفة القبس الكويتية قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الوزراء، رأى تأجيل الانتقال للمرحلة الخامسة خلال اجتماعه، حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر حكومية، إن المجلس لن يتخذ أي قرار بشأن تخفيض مدة الحجر للعائدين من الخارج، كما سيتم استمرار قائمة الدول الـ34 الممنوعة من دخول البلاد، وجار تقييمها بشكل يومي.

وعن عودة الحظر الجزئي، كشفت المصادر أن كل الاحتمالات واردة، حسب درجة الخطورة، وجار دراسة وتقييم حالات الإصابات الجديدة بكورونا، وعدد الأسرة والوفيات في البلاد.

وأوضحت المصادر أن تقريرًا شاملًا ستقدمه السلطات الصحية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيتم على ضوئه اتخاذ أي إجراء احترازي.