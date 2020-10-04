الإثيوبي كيتاتا يتوج بلقب ماراثون لندن

أحرز العداء الإثيوبي شورا كيتاتا، المركز الأول في سباق ماراثون لندن، مسجلا 41ر05ر2 ساعة الأحد، متقدما على الكينيين فينسنت كيبشومبا وسيساي ليما.

وهي أفضل نتيجة لكيتاتا (24 عاما) وأول انتصار له في السباق الذي يمتد على مسافة 195ر42 كلم خلال مسيرته بعد أن اكتفى بالمركز الثاني في لندن ونيويورك عام 2018، ورابعا في لندن وخامسا في نيويورك عام 2019.

أما الكيني ايليود كيبشوغي، حامل الرقم القياسي العالمي والمرشح الأبرز للفوز، فمني بخسارته الأولى منذ سبع سنوات في هذا الاختصاص بعد حلوله ثامنا بفارق دقيقة و8 ثوان عن الفائز.

وتعود آخر خسارة لكيبشوغي في الماراتون، إلى سباق برلين عام 2013 عندما حل ثانيا وراء مواطنه ويلسون كيبسانغ.

ونجح كيبشوغي في الفوز بالمركز الأول في 10 سباقات ماراتون خاضها من أصل 12 في مسيرته.

وكان العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي، المرشح بدوره لإحراز المركز الأول، أعلن انسحابه عشية انطلاق السباق لإصابة في ربلة الساق.