الكويت ترحب باتفاق سلام السودان

رحبت دولة الكويت، الأحد، بالتوقيع على اتفاق السلام الذي تم السبت، في جوبا عاصمة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب الدولة، بالاتفاق السوداني، والذي ينهي عقودا من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.

وأشاد المصدر في تصريح صحفي، الأحد، بالجهود المقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب السودان في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق بما يسهم في وضع حد للقتال الدائر هناك ويكرس الأمن والاستقرار ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في السلام الشامل، بحسب مراسل دوت الخليج.

وأكد المسؤول الكويتي على دعم دولة الكويت للسودان ‏في جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في كل أنحاء السودان وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في التنمية.

وبعد التوقيع على اتفاق السلام في السودان، من المنتظر أن تشهد البلاد مرحلة جديدة تتمثل في توطيد سلام عادل وشامل في مناطق الصراع، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

وتسعى اتفاقية السلام السودانية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية من خلال عمليات دمج قوات الكفاح المسلح الواردة في بند الترتيبات الأمنية.