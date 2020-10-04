الخارجية العراقية تجري اتصالات مكثفة مع نظرائها البحرينية والألمانية

تلقي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس، وركز الحديث على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئي للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد.

وعبر الوزير العراقي، عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قرارًا سياديًّا يخص الجانب الأمريكي، ولكن قد يؤدي إلى نتائج لا تصب في مصلحة الشعب العراقي.

كما أكد الوزير أن الحكومة العراقيّة اتخذت عددًا من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل.

وناقشا مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، كما أكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة.

كما أجرى الوزير العراقي اتصالا هاتفيًا من نظيره البحرينيّ عبد اللطيف الزياني.

وجرى بحث عدد من القضايا المُشترَكة بين البلدين، وأهمّية تفعيل آليّات التعاون الثنائيّ بما يرقى إلى تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأعرب الوزير العراقي عن شكره لمواقف البحرين الداعمة للعراق، وتفهّم بغداد للإجراءات الصحّية المُتخَذة في مُواجَهة الجائحة الفايروسيّة من الجانب البحرينيّ.

وتطرّق الزياني إلى لقاءاته مع المسؤولين الأمريكان، والمُباحَثات التي جرت حول وضع المنطقة والعراق، مُعربًا عن دعم حُكُومته للعراق، والخطوات التي اتخذتها لبسط الأمن.

كما أشار إلى إجراءات الحُكُومة البحرينيّة في مُواجَهة تفشّي فايروس كورونا المستجد للسيطرة على انتشاره، ومنها: تحديد السفر للمُواطِنين.