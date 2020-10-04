ما زال في دائرة الخطر.. طبيب ترامب يكشف آخر تطورات حالته الصحية

قال طبيب البيت الأبيض شون كولي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتلقى العلاج من فيروس كورونا "كوفيد-19" وهو ليس خارج دائرة الخطر، لكن الأطباء متفائلون بحذر.

يأتى هذا التصريح بعد ساعات من نشر الرئيس ترامب مقطع فيديو من داخل مستفى والتر ريد الطبي العسكري أكد خلاله أنه يشعر بتحسن كبير وسيخرج في أقرب وقت.

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وأكد كولي في وقت سابق، أن ترامب لم يوضع على أجهزة التنفس الاصطناعي حاليا، لكنه لم يعلق على ما إذا كان تلقى الأكسجين أم لا.



وذكر مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض أن مستوى الأكسجين لدى ترامب انخفض بشدة يوم الجمعة، ما تسبب في حالة من القلق.

وكان الرئيس الأمريكي نشر مقطع فيديو ، داخل مركز والتر ريد العسكري الطبي، تحدث خلاله عن حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ ترامب الفيديو بتوجيه الشكر إلى من قدموا له الرعاية من أطباء وممرضين في المركز الطبي الذي يعتقد أنه الأفضل في العالم بسبب العمل الرائع الذي يقومون به.

وقال: "أتيت إلى هنا وكنت أشعر بأنني على ما يرام، ولكنني أفضل بكثير الآن، وأعمل بجد من أجل العودة لأنه لا يزال علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا - شعار حملته الانتخابية- وقمنا بعمل رائع في هذا الصدد لكن لا يزال هناك العديد من الخطوات لاتخاذها لإنهاء هذا العمل"