رئيس ناغورني قرة باغ: أمرت بقصف منشآت عسكرية بمدينة غنجه في أذربيجان

قال رئيس ناغورني إقليم قرة باغ الانفصالي، إنه وجه بقصف منشآت عسكرية بمدينة غنجه في أذربيجان بدافع الرد والدفاع عن النفس.
وصباح اليوم، هزت انفجارات ضخمة وضربات صاروخية اليوم مدينة "ستيباناكيرت"، وهي المدينة الرئيسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، مع استمرار القتال بين قوات أرمينيا وأذربيجان ودخوله الأسبوع الثاني.
وقال أرتسرون هوفانسيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "قوات أذربيجان تقوم بقصف أهداف مدنية في ستيباناكيرت بالصواريخ".
وتقول أذربيجان إن ثاني أكبر مدينة لديها "غانجا" تعرضت للهجوم من قبل القوات الأرمينية.
وقال مساعد للرئيس الأذري في تغريدة له على تويتر إن المدنيين في المدينة تعرضوا للقصف، ونشر شريطًا مصورًا يظهر على ما يبدو صوراَ للدمار الذي لحق بالمباني هناك.
وتفيد تقارير من الجانب الأرميني بأن قواته دمرت قاعدة جوية في مدينة "غانجا".
وكان رئيس إقليم ناغورنو كاراباخ قد حذر في وقت سابق باستهداف "مواقع عسكرية" في المدن الكبيرة في أذربيجان، متهمًا الأخيرة باستهداف المدنيين في مدينة "ستيباناكيرت".
أما السلطات في أذربيجان فقالت إنها اتخذت "إجراءات انتقامية" بعد قيام انفصاليين أرمينيين بإطلاق صواريخ من داخل المدينة.
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