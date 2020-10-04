الكويت تكشف عن موقفها من اتفاق السلام السوداني

كشفت الكويت عن موقفها من توقيع اتفاقية السلام التي تمت بين دولتي السودان وجنوب السودان في جوبا حيث أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب بلادها بالتوقيع على اتفاق السلام الذي تم أمس السبت في مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان.
وثمنت الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم الأحد، الجهود المقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب السودان في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق بما يسهم في وضع حد للقتال الدائر هناك ويكرس الأمن والاستقرار ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في السلام الشامل وفق ماذكرته صحيفة الراي الكويتية .
كما شددت الخارجية الكويتية علي دعم بلادها لجمهورية السودان في جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في كل أنحاء السودان وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في التنمية.
وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد وقعت اتفاق سلام السبت مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.
ونص الاتفاق على ان يحظى الموقعون بثلاثين في المئة من السلطة في الإقليم الذي يتكون من ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.
ويشتمل الاتفاق علي ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
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