قطاع غزة يستأنف الدراسة.. السبت المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، جأهزيتها الكاملة لاستئناف تدريس طلبة الثانوية العاملة كمرحلة أولى من مراحل العودة الآمنة للمدارس بعد توقف الدراسة الطارئ بسبب فيروس كورونا.

وأفاد أمين عام الوزارة زياد ثابت في تصريح صحفي له اليوم، إن الوزارة أعدت بالتعاون مع وزارة الصحة دليلًا كاملًا يتضمن إجراءات صحية وتعليمية دقيقة لاستئناف التدريس بشكل آمن وواقي ويحمي الطلبة من فيروس كورونا.

وقال أن الوزارة نفذت اليوم الأحد محاكاة العودة الآمنة للمدارس في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين بمديرية تعليم خانيونس جنوب قطاع غزة لتتابع عن قرب وتجري اختبارًا لدليل العودة الآمنة للمدارس .

ومن المقرر أن يعود صباح السبت المقبل، نحو 30 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة (التوجيهي)، إلى مقاعد الدراسة، بعد تأجيل لأكثر من شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.