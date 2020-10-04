رئيس أذربيجان: سأوافق على وقف إطلاق النار في كاراباخ بشرط

قال رئيس أذربيجان إنه سيوافق على وقف إطلاق النار إذا تعهدت أرمينيا بسحب القوات من كاراباخ.

وبدأ القتال الرئيسي في منطقة ناجورنو كاراباخ بجنوب القوقاز المتنازع عليها الأحد الماضي، حيث اتهم الجانبان بعضهما البعض بإشعال النيران

وادعى الطرفان أن قواتهما قتلت الآلاف من القوات المعادية على الجانب الآخر.

ونشر جيش الدفاع الأرمني آرتساخ ووزارة الدفاع الأذربيجانية لقطات جديدة من الضربات المدفعية والجوية والصاروخية على مواقع ومعدات عسكرية لبعضهما البعض.

تُظهر لقطات جيش دفاع آرتساخ هجمات على مواقع أذربيجانية ، مع ظهور أعمدة دخان كبيرة تتصاعد من الأنقاض والمناطق المحصنة بعد قصفها بالمدفعية ، وانفجار الدبابات المأهولة بالجنود الأذربيجانيين بعد إصابتها ، على الأرجح بصواريخ مضادة للدبابات.