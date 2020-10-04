الأطباء يحددون موعد عودة ترامب للبيت الأبيض

أعلن الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأخير قد يخرج من المستشفى إلى البيت الأبيض غدا أو بعد غد، لافتا إلى أن ترامب كانت لديه أعراض خفيفة والآن يتمتع بصحة جيدة.

وقال الفريق الطبي خلال مؤتمر صحفي عام حول حالة ترامب الصحية، إن الرئيس :"عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم خلال مرضه".

وتابع الأطباء: الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب "يستمر في التحسن"، ولا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة ولا من ضيق بالتنفس.

ووصل ترامب إلى مستشفى "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.