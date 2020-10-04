معارك ناغورني كاراباخ.. مقتل 18 مدنيا خلال أسبوع من القتال

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في إقليم ناغورني كاراباخ قوله، الأحد، إن 18 من المدنيين بالإقليم قتلوا وأصيب أكثر من 90 آخرين بنيران قوات أذربيجان في أسبوع من القتال.

وتتواصل الاشتباكات بين القوات الأرمنية والأذرية حول الإقليم، فيما أعلن مسؤولون في ناغورني كاراباخ مقتل نحو 200 جندي من جانبهم حتى الآن.

وترفض السلطات الأذرية تقديم تفاصيل عن خسائرها العسكرية، وتكتفي بالقول إن 22 مدنيا قتلوا وأصيب 74 آخرون.

ويتهم المسؤولون الأرمن تركيا بالتدخل في الصراع الدائر منذ أيام وإرسال مرتزقة من سوريا إلى المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن "وقف إطلاق النار لن يتحقق ما لم تخرج تركيا من جنوب القوقاز".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى معارك أذربيجان وأرمينيا.

وقال المرصد إن الحصيلة الجديدة للقتلى من المرتزقة بلغت 72 قتيلا.

وبلغ عدد المرتزقة السورين المرسلين إلى أذربيجان نحو 1200 مسلح، غالبيتهم من المكون التركماني السوري، وينتمون إلى فصيلي "السلطان مراد" و"العمشات".

ويقع الإقليم في قلب أراضي أذربيجان وعاصمته سيتبان كيرت، لكنه يخضع لسيطرة الأرمن منذ الحرب التي اندلعت بداية التسعينيات. ويقطن الإقليم نحو 150 ألف نسمة، ويمثل الأرمن حاليا نحو 95 بالمئة من عددهم.

وأعلن الإقليم عام 1992 انفصاله عن أذربيجان من دون أن يحظى ذلك باعتراف أي دولة حتى أرمينيا، لكن الأخيرة لا تبخل في تقديم الدعم له.