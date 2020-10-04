دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى وقف فورى لإطلاق النار فى ناجورنو قرة باغ، اليوم الأحد، وقال إن موسكو على استعداد لإيجاد حل لهذا الصراع عبر منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" ذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت أن لافروف أبلغ أيضا نظيره الأرمينى اليوم الأحد، بأن روسيا قلقة من ارتفاع عدد القتلى والمصابين فى هذه الحرب التى اندلعت أواخر سبتمبر أيلول. وقالت أذربيجان، اليوم الأحد إن قوات أرمينية أطلقت صواريخ على مدينة كنجة ثانى أكبر مدنها مما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة أربعة وتوعدت بالرد وتدمير أهداف عسكرية داخل أرمينيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قرة باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.