رئيس أذربيجان : مستعدون لوقف إطلاق النار شريطة انسحاب أرمينيا

وقال الرئيس الأذربيجانى، خلال مقابلة لقناة "العربية": "نحن فى موقف هجومى وهدفنا استعادة أراضينا"، مشدداً على أنه لا توجد دولة تعترف بـ "ناجورنو كاراباخ" كدولة.

وقال علييف إن أرمينيا لم ترغب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مضيفاً: "قدمنا مبادرة للحل وأرمينيا لم تستجب"، مشيراً إلى أن "الامتثال لقرارات مجلس الأمن أساس الحل".

علييف أضاف أنه "على أرمينيا وضع جدول زمنى للانسحاب من أراضينا.. وعلى رئيس الوزراء الأرمينى الاعتذار عن إهانته لنا".

وقال علييف إن الحل للأزمة مع أرمينيا يجب أن يكون عبر الحوار، مشيراً إلى أن "رئيس أرمينيا غير ملم بالأوضاع الجيوسياسية". وأضاف أن بلاده ستحاول استعادة العلاقات الطبيعية مع الشعب الأرمينى.

وأضاف: "أراضينا محتلة وسنواصل العمل لاستعادتها.. لا توجد حرب بالوكالة على أراضينا"، مشيراً إلى أن مليون أذربيجانى يريدون العودة إلى مناطقهم.