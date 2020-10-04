أرمينيا : تركيا عادت إلى جنوب القوقاز بعد 100 عام لمواصلة الإبادة الجماعية

وقال باشينيان، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد :" إنه فى حالة وجود تقييم غير صحيح للأهمية الجيوسياسية للوضع فى ناجورنى قرة باخ، فإنه ينبغى على أوروبا أن تتوقع وجود تركيا بالقرب من فيينا".

وأضاف:" أن أنقرة تقوم بتجنيد ونقل الإرهابيين من سوريا لمحاربة جمهورية ناجورنى قرة باخ (غير المعترف بها) وأرمينيا، وأن الجيش التركى متورط بشكل مباشر فى الصراع"، مشيرا إلى أن تركيا عادت بعد 100 عام إلى منطقة جنوب القوقاز لمواصلة الإبادة الجماعية للأرمن.