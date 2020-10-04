الفريق المعالج لـ ترامب: الرئيس تعرض لنوبتين من انخفاص الأكسجين في الدم منذ إصابته بكورونا

كشف الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الرئيس تعرض لنوبتين من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم منذ تشخيص إصابته مريضا بـ فيروس كورونا كوفيد 19.

وقال الفريق، في المؤتمر الصحفي، إن مستوى الأكسجين لدى الرئيس وصل الآن إلى 98٪ ، مضيفًا أنه يمكن إخراج القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية من المستشفى يوم الاثنين، إذا استمرت حالته في التحسن.

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ووفقًا لطبيب ترامب الدكتور شون كونلي، فقد عولج الرئيس بالستيرويد ديكساميثازون بعد تعرضه لانخفاض "عابر" في مستويات الأكسجين.

ويعتقد أنه أصيب بحمى شديدة يوم الجمعة لكن درجة حرارته ظلت طبيعية منذ ذلك الحين.