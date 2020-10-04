رئيس أذربيجان يعلن استعداده لوقف إطلاق النار مع أرمينيا

أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف اليوم الأحد، أن بلاده مستعده لوقف إطلاق النار مع أرمينيا، مؤكدًا أن الحوار هو الحل لتسوية الأزمة.

وقال علييف في تصريحات لقناة "العربية": "مستعدون لوقف إطلاق النار شريطة انسحاب أرمينيا"،نافيًا وجود مرتزقة يحاربون في صفوف القوات الأذرية، وذلك رغم التقارير الغربية التي تؤكد عكس ذلك.

وأضاف: "نحن في موقف هجومي وهدفنا استعادة أراضينا"، مشددًا على أنه لا توجد دولة تعترف بـ "ناغورني قره باغ" كدولة.

وينطوي الصراع على خطر نشوب حرب شاملة بين أذربيجان وأرمينيا، الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، مما قد يجر قوى أخرى. وتدعم تركيا أذربيجان وأبرمت أرمينيا معاهدة دفاع مع روسيا.

وتصاعدت حدة القتال، الذي اندلع قبل أسبوع، بين قوات أذربيجان وقوات من الأرمن على مدى اليومين الماضيين وامتد إلى خارج الإقليم المنشق.

واتهمت أذربيجان من قبل أرمينيا بقصف أراضيها من واردنيس، وهو ما نفته يريفان.

وتقول أرمينيا إن أذربيجان اتخذت من المطار في مدينة غنجه قاعدة لطائراتها الحربية، لشن حملات القصف على ناغورنو كاراباخ.