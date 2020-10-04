بالفيديو.. سباق بين سلحفاة وأرنب يؤكد "القصة الأسطورة"

انتشر، خلال الأيام الماضية على الصفحات الاجتماعية، مقطع فيديو يرصد سباقا "مثيرا" بين سلحفاة وأرنب.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها الرسمي في تويتر مقطع الفيديو، يرصد سباقا انتهى بطريقة غير متوقعة بين سلحفاة وأرنب.

وقالت الشبكة إن الفيديو التقط خلال إحدى الفعاليات الترفيهية التي نظمت في مدينة تشنغتشو الصينية.

وبدأ الأرنب السباق بشكل قوي وسريع، حيث سبق السلحفاة بمسافة كبيرة، قبل أن يقرر التوقف دون سابق إنذار.

ومنح هذا التوقف الأمل للسلحفاة، التي واصلت التقدم دون الاكتراث لأمر الأرنب، مما جعلها تحرز المركز الأول بكل سهولة.

واعتبر معلقون أن هذا السباق أكد "القصة الأسطورة"، التي تحكي عن أرنب مغرور كان دائما يفتخر بسرعته، ويستهزئ ببطء السلحفاة، قبل أن يقررا تنظيم سباق لإنهاء الجدل.

وأثناء السباق توقف الأرنب من الركض لكي ينام ويأخذ قسطا من الراحة فالسلحفاة ما تزال في بداية الطريق، إلا أن السلحفاة تابعت المشي ولم تتوقف أبدا، ووصلت إلى خط النهاية فيما كان الأرنب المغرور غاطسا في نومه.