بسبب كورونا.. إدارة الطوارئ بالإمارات توجه نداء عاجلا للقطاع الطبي

أكد المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، الدكتور سيف الظاهري، أهمية الاستعداد مبكرا لموسم الإنفلونزا الموسمية، داعيا القطاع الصحي إلى تجهيز حملات التطعيم على مستوى الدولة حتى نتفادى تفشي الإنفلونزا مع الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

وكان ذلك في مؤتمر صحفي لحكومة الإمارات، للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19".

وأوضح أن النموذج الإماراتي في إدارة الأزمة يستلهم ريادته من متابعة وتوجيه القيادة الرشيدة لتحقيق النجاح ورفع كفاءة مواردنا الوطنية للاستجابة والتصدي الاستباقي للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن الشائعات تكثر مع الأزمات، ويسعى القلة لتحقيق هدف ما خارج المنظومة الوطنية أو المساس بأمن واستقرار المجتمع، وهنا لابد من تطبيق القانون بكل حزم على هؤلاء.

وأفاد بأنه تم إطلاق حملة نلتزم لننتصر وفقًا لاستراتيجية وطنية إعلامية لمخاطبة كل فرد ومؤسسة للدعوة بضرورة الالتزام حتى نحقق الانتصار مع العودة الحذرة للنشاطات والقطاعات، وتجاوز التفاعل مع الحملة حاجز المليارين من التفاعلات الإيجابية محليًا وإقليميًا.

وكشف عن أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الهيئة بخصوص موقف مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة عن جائحة كورونا، أظهر أن 96.30% من مجتمع دولة الإمارات أجمعوا على تعامل الحكومة بشكل ممتاز مع الجائحة، وأن 95% من المجتمع أكدوا كفاءة الحكومة مع الجائحة، و93.5% أكدوا سرعة استجابة الحكومة، و91% أكدوا شفافية الحكومة، و94% من مجتمع دولة الإمارات على ثقة في تجاوز الدولة الجائحة، و95.90% أشادوا بالرعاية المقدمة من الحكومة خلال الجائحة.