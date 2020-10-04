بؤرة تفشي البيت الأبيض.. تقرير يكشف خط سير ترامب قبل إصابته بـ كورونا

نشرت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، اليوم الأحد، تقريرًا تتبع خط سير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اكتشاف إصابته والعديد من أفراد حملته بفيروس كورونا.

وقال التقرير إن ترامب أعلن يوم السبت 26 سبتمبر الماضي، أمام 200 شخص في حديقة البيت الأبيض، اختياره القاضية إيمي كوني باريت، لتكون رئيسة المحكمة العليا.

وأوضح التقرير أن 7 أشخاص على الأقل ممن حضروا الحفل أصيبوا بالوباء، بينهم السيدة الأولى ميلانيا ترمب، وكيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض السابقة، والسيناتوران توم تيليس ومايك لي ورئيس جامعة نوتردام جون جينكينز، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، كما أصيبت مراسلة لم يتم ذكر اسمها.

ويوم الأحد 27 سبتمبر، مارس ترامب رياضة الجولف في ناديه، ثم قاد حفل استقبال في البيت الأبيض لعائلات المحاربين القدامى في المساء، وبعد ذلك يوم عقد مؤتمرًا في حديقة البيت الأبيض، للحديث عن استراتيجية إدارته لاختبار فيروس كورونا، في حضور نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الصحة أليكس عازار، ووزير التعليم بيتسي ديفوس، والرئيس التنفيذي لمختبرات "أبوت"، روبرت فورد.

وفي ذات اليوم، شاهد ترمب نموذجا لشاحنة صغيرة جديدة يجري بناؤها بمصنع في أوهايو في حديقة البيت الأبيض، بحضور ممثلين عن الشركة المنفذة وعضوين من الكونجرس.

وفي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، خاض ترامب مناظرته الشهيرة مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وسافر ترامب إلى هناك على متن طائرته الرئاسية إلى جانب زوجته وأطفاله البالغين والكثير من مساعديه على رأسهم مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض، وستيفن ميلر مستشاره السياسي، وروبرت سي أوبراين، مستشار الأمن القومي، وجيم جوردان عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو.

اليوم الذي أعقبه، توجه ترامب إلى ولاية مينيسوتا برفقة مساعدته هوب هيكس، وتزامنت الزيارة مع بدء ظهور أعراض كورونا على مساعدة ترامب، وفي اليوم ذاته حضر الرئيس حفلا مغلقا لجمع التبرعات في منزل خاص في مينيابوليس، ثم عاد للمطار ليخاطب آلافا من أنصاره.

وفي 1 أكتوبر، سافر الرئيس ترامب إلى منتجع الغولف في نيوجيرسي من أجل جمع تبرعات خاصة، وبعدها بيوم، أي الجمعة 2 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي إصابته بفيروس كورونا، هو وزوجته، وأنهما سيبدآن الحجر الصحي.

وفي الأيام اللاحقة تأكدت إصابة أعداد من فريق ترمب في البيت الأبيض وحملته الانتخابية بالفيروس، أبرزهم كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض السابقة، وبيل ستيبين مدير حملته الانتخابية، والسيناتوران توم تيليس ومايك لي، ورئيس جامعة نوتردام جون جينكينز.

وشملت قائمة الأسماء الذين تأكدت إصابتهم عقب إصابة ترامب، كل من رونا مكدانيل رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، ورون جونسون رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، وكريس كريستي حاكم ولاية نيو جيرسي السابق.