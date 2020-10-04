عداد كورونا.. لبنان يسجل 1002 إصابة جديدة و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
وذكرت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم أن إجمالي اصابات كوفيد 19 في البلاد منذ تفشي الجائحة وحي الآن ارتفع ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 44482 حالة.
وأفادت الوزارة اللبنانية في بيانها بأن الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 998 ضمن المقيمين و 4 ضمن الوافدين.
وأشارت الصحة اللبنانية إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد منذ بداية ازمة كورونا في الربع الأول من العام الجاري بلغ 19782.
كما سجلت الوزارة اللبنانية وفاة 8 حالات جديدة بالفيروس المستجد خلال الساعات المنصرمة ليرتفع إجمالي الوفيات الي 406 حالات في عموم البلاد منذ بداية أزمة كورونا.
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