الذكاء الاصطناعي لاكتشاف بؤر الإصابة بكورونا في الرئة

ـ السعودية تستقبل أول 6 آلاف معتمر

ـ الإمارات تعيد فتح جامع الشيخ زايد الكبير أمام الزوار

ـ العراق يؤكد انه لا يزال في الموجة الأولى

ـ تونس تقلص ساعات العمل

ـ 51 مريضا بغرف العناية المكثفة في فلسطين

ـ إغلاق المدارس والمساجد في طهران

ـ الشرطة الإسبانية تنتشر على الطرقات لتطبيق القيود الجديدة

ـ تركيا تبدأ التجارب على لقاحها ضد الفيروس

ـ الإصابات في بولندا تتجاوز 100 ألف

ـ أيرلندا تشهد زيادة كبيرة في الإصابات

ـ 91ر4 مليون إصابة في البرزيل

ـ أكبر قفزة يومية من الإصابات في أسبوعين بالفلبين

سان فرانسيسكو ـ عواصم ـ وكالات:

كشفت دراسة أجريت في جامعة وسط فلوريدا بالولايات المتحدة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها تشخيص بؤر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الرئة، بنفس دقة الأطباء من البشر. وأفادت الدراسة التي نشرت في دورية “نيتشر كوميونيكيشن” العلمية أن هذه التقنية الجديدة يمكنها التغلب على بعض التحديات التي تواجه أنظمة تشخيص المرض في الوقت الحالي. وتوصل فريق الدراسة إلى أن المعادلة الخوارزمية للذكاء الاصطناعي يمكن تدريبها لرصد بؤر الإصابة بفيروس كورونا في صور الاشعة بدرجة دقة تبلغ تسعين بالمئة، كما يمكنها اكتشاف الحالات الإيجابية بنسبة 84 بالمئة والحالات السلبية بنسبة 93 بالمئة. ونقل الموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث أولاس باجسي استاذ علوم الكمبيوتر في جامعة وسط فلوريدا قوله إن المعادلة الخوارزمية الجديدة يمكنها اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا بدقة، والتمييز بينها وبين الانفلونزا العادية. ومن أجل إجراء التجربة، تم تدريب منظومة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف بؤر الإصابة بفيروس كورونا في صور الأشعة المقطعية الخاصة بـ1280 مريضا من الصين واليابان وإيطاليا، ثم تم اختبارها على صور أشعة 1337 مريضا بأمراض رئة تتنوع ما بين فيروس كورونا والالتهاب الرئوي العادي وسرطان الرئة. وقال باجسي: “لقد أثبتنا أن منظومات الذكاء الاصطناعي القوية يمكنها اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة دقة تصل إلى تسعين بالمئة”. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إصابات فيروس كورونا حول العالم بلغت 35 مليونا و 187 ألفا و 192 حالة إصابة. كما أوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات بلغ مليونا و 38 ألفا و819 حالة وفاة.

خليجيا، استقبلت وزارة الحج والعمرة السعودية صباح أمس أولى طلائع المعتمرين من داخل المملكة، والتي تضم 6 آلاف معتمر بعد السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة. بدورها، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات مساء امس الاول إعادة فتح جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي والفجيرة، أمام الزوار، وذلك بعد الإغلاق لعدة شهور لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″.

الى ذلك، قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″. وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن الوزارة العراقية تتوقع زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة. بدوره، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن تقليص ساعات العمل في خطوة للحد من الاكتظاظ والتقليص من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتشهد تونس موجة ثانية متسارعة لانتشار الفيروس مع معدل إصابات يناهز الألف يوميا خلال الأسبوع الماضي. وفي آخر تحديث لوزارة الصحة بلغ عدد المصابين الجدد أكثر من 1223 بالإضافة إلى خمس وفيات.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 109 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة جديدة. في السياق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة. وأوضحت الوزيرة أن هناك 51 مريضا “في غرف العناية المكثفة بينهم 13 على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

دوليا، ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن السلطات في العاصمة الإيرانية أن المدارس والمكتبات والمساجد وغيرها من المؤسسات العامة في طهران أُغلقت لمدة أسبوع في إطار إجراءات لاحتواء تفش سريع في حالات الإصابة بكوفيد19. الى ذلك، فرضت الشرطة الإسبانية قيودا وأوقفت السيارات على الطرق الرئيسية من وإلى مدريد بعد عودة فرض إجراءات العزل العام في المدينة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتمنع هذه الإجراءات نحو 4.8 مليون شخص من مغادرة منطقة العاصمة، في حين يتعين على المطاعم والحانات إغلاق أبوابها مبكرا وتقليل الطاقة الاستيعابية بمقدار النصف. وفي تركيا، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، شروع بلاده في إجراء التجارب البشرية على لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله فى الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للقاح في القريب العاجل . في السياق، تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا 100 ألف بعد إعلان الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليونا عن تسجيل1934 حالة جديدة.

على صعيد متصل، قال كبير أطباء أيرلندا بالإنابة إن أيرلندا تشهد زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد19 بعد تسجيل أعلى عدد يومي من حالات الإصابة اليومية منذ أواخر أبريل. بدورها، سجلت فرنسا نحو 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مسجلة رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية. وفي روسيا، واصلت وتيرة تفشي الفيروس، إذ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بالوباء خلال آخر 24 ساعة 10 آلاف، لأول مرة منذ مايو الماضي. الى ذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 91ر4 مليون إصابة.

كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة بنسبة 7ر0 % لتصل إلى 38ر7 مليون شخص. وفي الهند قال وزير الصحة هارش فاردان إن بلاده تأمل الحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بحلول شهر يوليو المقبل لتحصين حوالي 250 مليون فرد. وفي الفلبين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا،في أعلى زيادة يومية منذ 21 سبتمبر. فيما أظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجلت 3992 إصابة جديدة بفيروس كورونا.