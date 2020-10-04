لقن فريق توتنهام نظيره مانشستر يونايتد، درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6 -1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي أقيمت في ملعب أولد ترافورد.
وبدأ مانشستر يونايتد، في التسجيل عن طريق النجم البرتغالي برونو فرنانديز، بعد مرور دقيقتين فقط، من ركلة جزاء، وجاء رد توتنهام سريعاً، حيث نجح تانجي ندومبيلي، في تسجيل هدف التعادل لفريق توتنهام، في الدقيقة الـ4. ، ثم أحرز النجم الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، الهدف الـ2، لتوتنهام في الدقيقة 7.
ووأحرز النجم هاري كين، الهدف الثالث لفريق توتنهام، في الدقيقة 31 من زمن المباراة، وبعدها بـ2 دقائق وتحديدا في الدقيقة 37، فيما أحرز النجم الكوري الجنوبي سون، ثاني أهدافه الشخصية في المباراة و الرابع لفريق توتنهام.
ونجح الإيفواري سيرجي أورييه، في إحراز خامس أهداف توتنهام، فى مرمى مانشستر يونايتد، في الدقيقة 51 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية على يمين الحارس دي خيا.
وعاد النجم هاري كين لإحراز الهدف الثاني له والسادس لفريق توتنهام في الدقيقة 79 من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 6 - 1 لتوتنهام.
ومنذ أن التحاق المدرب مورينيو بفريق توتنهام، تحسن تريب النادي في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي وصعد للمركز الخامس بعكس مانشستر يونايتد الذي تسوء نتائجة حيث تراجع للمركز العاشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مورينيو يثأر من فريقه السابق مان يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.