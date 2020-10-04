بعد نقل ترامب للمستشفى .. بايدن يتقدم باستطلاعات الرأى

وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز"، تأتى هذه النتائج عقب نقل الرئيس الأمريكى إلى المستشفى لتلقى العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.
وذكرت "سى إن إن" أن ترامب انتقد طريقة تغطية وسائل الإعلام لموضوع نقله إلى المستشفى، مبديا قلقه إزاء ما اعتبره "مبالغة" فى تقييم خطورة صحته.
بدوره، أزال المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إعلاناته السلبية عن ترامب إثر إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.
وقال جو بايدن فى تغريدة على "تويتر"، "لا يمكن أن تكون هذه لحظة حزبية.. يجب أن تكون لحظة أمريكية.. علينا أن نتحد كأمة".
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