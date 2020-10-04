شاهد.. لقطات ترصد مرتزقا سوريا يشارك في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا

نشرت قناة "العربية" لقطات مصورة لأحد المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في صفوف الجيش الأذري بإقليم ناغورنو قره باغ.

وظهر في المقطع المصور، المرتزق السوري وهو يشارك في أحدى المعارك التي اندلعت اليوم بين جيش أذربيجيان وجيش أرمينيا.

وصباح اليوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة، ارتفع إلى 72 شخصا على خلفية مشاركتهم الرئيسية إلى جانب أذربيجان في المعارك الدائرة في قره باغ.

و لفت المرصد إلى أن الحكومة التركية تعتزم إرسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى أذربيجان، ومن المرتقب وصول المئات خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى مواصلة الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية لعمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الحكومة التركية أقحمت مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها بشكل كبير في معارك قره باغ، بعد أن قالت لهم إن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان.

كانت فرنسا قد اتهمت تركيا بإرسال "مرتزقة سوريين" للقتال إلى جانب أذربيجان في الصراع المسلح الدائر في إقليم قره باغ، لكن دون تقديم أدلة ملموسة.

وكانت روسيا قد حذرت من خطورة نقل مسلحين من دول في الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في قره باغ.

من جهتها نفت تركيا وأذربيجان وجود مقاتلين سوريين في الصراع الدائر في قره باغ.