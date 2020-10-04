أمير الكويت يشكر رئيس الوزراء البحريني على برقية توليه الحكم

تلقى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني برقية شكر جوابية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وذلك ردًا على برقيته المهنئة له بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب أمير الكويت عن خالص شكره وتقديره لـ رئيس الوزراء على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة داعيا المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها المزيد والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.