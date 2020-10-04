أخبار اليمن : شهيد و13 جريح بقصف المرتزقة أحياء سكنية بالحديدة

شهيد و13 جريح بقصف المرتزقة أحياء سكنية بالحديدةاستشهد مواطنا وأصيب 13 آخرين اليوم بقصف شنه مرتزقة العدو، استهدف الأحياء السكنية بمحافظة الحديدة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف منازل المواطنين بحي الربصة السكني بمديرية الحوك، وقرية المُنْقُم بمديرية الدريهمي، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 6 منهم امرأتين وطفل.

وأوضحت المصادر أن المرتزقة قصفوا بالصواريخ وقذائف المدفعية حي سبعة يوليو السكني، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال.

هذا وتقوم قوى العدوان بقصف منازل المواطنين وممتلكاتهم في شتى القرى والمدن بمحافظة الحديدة، ويأتي ذلك ضمن تصعيدها العسكري الواسع وسعيها المتواصل لنسف الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار وعملية السلام.

