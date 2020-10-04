نشرت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، نحو ألف رجل إطفاء و4 مروحيات عسكرية، للمساعدة فى البحث عن ثمانية أشخاص على الأقل ما زالوا مفقودين فى منطقة جبلية بجنوب شرق البلاد، بعد فيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل شخصين جرفتهما السيول من فرنسا عبر نهر رويا إلى إيطاليا.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" جرفت السيول المنازل ودمرت الطرق والجسور المحيطة بمدينة نيس، على الريفييرا الفرنسية بعد أن هطلت أمطار تعادل متوسط ما يسقط فى مدة عام تقريبا فى أقل من 12 ساعة. وقال عمدة نيس، كريستيان إستروسى، إن أكثر من 100 منزل دمرت أو لحقت بها أضرار بالغة. كما قدم رجال الإنقاذ مساعدات طارئة، من ضمنها المواد الغذائية والمياه، للسكان الذين يعيشون فى القرى المعزولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استنفار أمنى فى فرنسا للبحث عن مفقودين بسبب الفيضانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.