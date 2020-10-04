لدواع أمنية.. إثيوبيا تغلق المجال الجوي فوق سد النهضة

كشفت وسائل إعلامية عن إغلاق إثيوبيا المجال الجوي فوق سد النهضة، وذلك لدواع أمنية.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في إثيوبيا وسنيليه هونيجني إنه تم إغلاق المجال الجوي في منطقة بنيشنقول-جوموز، حيث يتم بناء سد النهضة، مؤكدا منع الخطوط الجوية بالقيام بأي رحلات جوية في تلك المنطقة.

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ونقل موقع "ريبورتر اثيوبيا" عن هونيجني قوله إنه لا يمكن تحليق الطائرات التجارية أو رحلات الركاب ولا أي نوع آخر من الطائرات قرب سد النهضة.

وأوضح أنه لن يسمح بالتحليق فوق السد إلا لمن لديهم تصريح خاص للطيران في المجال الجوي المحظور.

وذكر بحسب الموقع، أن هذه القيود شائعة على الساحة الدولية لحماية الأمن القومي، مضيفا أن إثيوبيا فرضت هذه القيود أيضا لضمان سلامة سد النهضة.

وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أنه تم تنفيذ قرار الحظر بالتشاور مع القوات الجوية والوكالات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

في وقت سابق، أعلن قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما ميرداسا استعداد قواته التام للدفاع عن التهديدات المحتملة التي تستهدف سد النهضة.

وادعى ميرداسا أن سلاح الجو الإثيوبي، عزز استراتيجيته القتالية وتكتيكاته للدفاع عن أي هجمات محتملة ضد سد النهضة.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن القوات الجوية تراقب سد النهضة ولن تسمح لأي طائرة غير مصرح لها بالتحليق فوق السد.