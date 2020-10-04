فوائد عصير الرمان وأهمية لصحة الإنسان والبشرة

فوائد عصير الرمان مذهلة ومتنوعة, يتميز مشروب الرمان باللون الأحمر الزاهي ويحتوي علي نسبة عالية من العناصر الغذائية و المعادن والفيتامينات مثل فيتامين c و فيتامين E وفيتامين K وأيضاً يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة, ووفقاً لبعض التجارب والأبحاث فقد قام الأطباء بالإشارة إلي ضرورة تناول حبة واحدة من الرمان ولو لمرة واحدة في الأسبوع , ولكن يفضل تناول كوب واحد من عصير الرمان بشكل يومي لحماية الجسم من الأمراض والإصابة بالسرطان , كما أشار الأطباء إلي أن جسم الإنسان يمتلئ بمولدات صغيرة تسمي “ميتوكندريا” والتي يجب تجدد بشكل دوري لأنها عندما تصبح قديمة تتحول إلي عناصر سامة وتعوق الخلايا التي توجد في الجسم من أداء وظائفها.

فوائد عصير الرمان

يدعم صحة القلب : يوجد في الرمان حمض يسمي حمض البونك الذي يعمل علي إدارة مستوي الكوليسترول وضبط ضغط الدم لدعم صحة القلب , وأشار الأطباء إلي أن تناول كوب واحد من مشروب الرمان لمدة 4 أسابيع تعمل علي خفض مستوى الدهون الثلاثية وخفض نسب كوليسترول الكلي, مما يعمل علي تقليل الخلايا الدهنية الغير صحية مما يعمل علي التخلص من الوزن الزائد للجسم.

: يوجد في الرمان حمض يسمي حمض البونك الذي يعمل علي إدارة مستوي الكوليسترول وضبط ضغط الدم لدعم صحة القلب , وأشار الأطباء إلي أن تناول كوب واحد من مشروب الرمان لمدة 4 أسابيع تعمل علي خفض مستوى الدهون الثلاثية وخفض نسب كوليسترول الكلي, مما يعمل علي تقليل الخلايا الدهنية الغير صحية مما يعمل علي التخلص من الوزن الزائد للجسم. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان :يحتوى مشروب الرمان أو الفاكهة على بعض المركبات التي تعمل علي الحد من مخاطر الإصابة ببعض السرطانات , وأظهرت بعض الأبحاث التي أجريت عام 2003 ميلادية أن زيت الرمان يعمل علي تقليل الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير.

:يحتوى مشروب الرمان أو الفاكهة على بعض المركبات التي تعمل علي الحد من مخاطر الإصابة ببعض السرطانات , وأظهرت بعض الأبحاث التي أجريت عام 2003 ميلادية أن زيت الرمان يعمل علي تقليل الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير. يعزز من تحسين الذاكرة:قد قام الأطباء بانه تم عمل بعض الأبحاث التي تم إجراؤها عام 2013 علي المشاركين الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة إلي أهمية تناول كوب واحد من مشروب الرمان بشكل يومي لمدة اربع أسابيع حيث تم ملاحظة تحسن بشكل كبير في علامات الذاكرة البصرية واللفظية , كما تعمل ثمرة فاكهه الرمان من تقليل الإصابة بمرض الزها يمر وتأخير ظهوره.

بعد أن تناولنا فوائد عصير الرمان يمكننا معرفة طريقه مختلفة لعمل هذا المشروب اللذيذ وذلك عن طريق وضع معلقة من ماء الزهر علي الرمان والمياه الغازية الفوارة مع مكعبات الثلج وتمتعي بشراب لذيذ