وزير الدفاع الإسرائيلي: تركيا تزعزع استقرار المنطقة

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تركيا، الأحد، بزعزعة استقرار المنطقة والعمل ضد جهود صنع السلام، ودعا لممارسة ضغط دولي من أجل تغيير سلوك الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي.

وتتجنب إسرائيل لوم تركيا علنا، في ظل استمرار العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين رغم موقف حكومة أنقرة المؤيد للفلسطينيين لأكثر من عقد من الزمن.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تركيا وإيران بأنهما "تقفان في طريق تعزيز السلام وتدعمان العدوان الإقليمي".

وجاء تصريح غانتس في إفادة لمجموعة من الصحفيين من دول الخليج بعد اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقال غانتس إن "كل ذلك يدفع بعيدا عن الاستقرار"، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها تركيا في شمال سوريا وشرق البحر المتوسط إلى جانب التدخل في ليبيا.

وذكر في مؤتمر بالفيديو نظمه المجلس العربي للتكامل الإقليمي "بالتأكيد، قضية تركيا معقدة جدا، لأن تركيا جزء من حلف شمال الأطلسي".