عار ليفربول.. أستون فيلا يسحق بطل البريميرليغ بالسبعة

ربما لم يدر بأذهان أكثر المتشائمين من جماهير ليفربول ما جرى في لندن، الأحد، حين خسر فريقهم بطل الدوري أمام أستون فيلا بسباعية، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وخسر حامل لقب البريمرليغ 2-7 في مباراة للنسيان ربما ستكون الخسارة الأقسى لمدرب الفريق يورغن كلوب منذ تولى قيادة الفريق قبل سنوات.

وبات "الريدز" أول حامل لقب للدوري تتلقى شباكه 7 أهداف منذ عام 1953.

وتعكس الخسارة العريضة مستوى ليفربول "الغريب" في مواجهة لن تمضي من دون تداعيات، على الأقل على المستوى النفسي خلال موسم الدوري الإنجليزي الطويل.

ويدين أستون فيلا بهذا الفوز، الذي تزامن الأحد مع هزيمة مذلة لمانشستر يونايتد على أرضه ضد توتنهام 1-6، إلى لاعبه أولي واتكينز بشكل خاص، إذ سجل ثلاثية، مقابل ثنائية النجم المصري محمد صلاح الذي حاول جاهدا تجنيب فريقه هزيمة من هذا العيار لكن من دون أن ينجح.