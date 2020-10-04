العثور على خمس جثث فى شمال إيطاليا بعد عواصف قوية

قال مسؤولون إنه تم العثور على خمس جثث فى شمال غرب إيطاليا، اليوم الأحد، من بينها أربع جثث ظهرت على الشاطئ، بالقرب من الحدود مع فرنسا، فيما يعتقد أنها وفيات تسببت فيها عواصف عاتية فى المنطقة.





وحسبما أفادت وكالة أبناء "رويترز"، ربما تكون المياه دفعت ببعض الجثث على الأقل إلى الساحل من فرنسا.

وقال المسؤولون يوم السبت إن اثنين توفيا، وإن تسعة فى عداد المفقودين بعد أمطار غزيرة، ورياح شديدة ضربت منذ يوم الجمعة المنطقة الحدودية بين البلديين.

وقالت الشرطة إن أربعا من بين الجثث الخمس تم العثور عليها فى منطقة من الشاطئ بين بلدة فينتيميليا الساحلية وسانتو ستيفانو إل مارى، وتم العثور على الجثة الخامسة إلى الداخل قليلا بالقرب من نهر، ولم يتم على الفور تحديد المتوفين.

وتسبب الطقس السيء فى خسائر بملايين الدولارات، وجرفت المياه طرقا وجسورا فى إيطاليا، وغطت الشوارع فى بعض البلدات بالأنقاض والوحل والسيارات المقلوبة.

وفى ليمونى بيمونتى بالقرب من فرنسا جرفت المياه منزلا مكونا من ثلاثة طوابق من على قواعده إلى نهر، وفى قرية تانارو القريبة دمرت الفيضانات المقبرة المحلية وجرفت عشرات النعوش.