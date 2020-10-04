جمعت أعلى هيئة دينية في تركيا، أكثر من 2 مليوني ليرة من إيرادات الفوائد خلال العام الماضي، وذلك رغم تحريمها الحصول على الفوائد البنكية باعتبارها شكلا من أشكال الربا.
وبحسب صحيفة "أحوال" التركية، حصلت هيئة الشؤون الدينية التركية "ديانت" على 2.19 مليون ليرة من خلال الفوائد البنكية خلال 2019.
وذكر التقرير أن "ديانت" دائما ما كانت تعارض في خطب الجمعة وغيرها من المنابر التربح من خلال الفائدة موضحة أنه غير مسموح به وفقا للتعاليم الإسلامية.
وزعمت الهيئة أنها تقوم بتحويل الإيرادات إلى خزينة الدولة، وذلك بعد تعضرها لانتقادات جمة بسبب عائدتها القائمة على الفائدة.
وانتقدت المعارضة الميزانية الضخمة التي تحصل عليها المؤسسة الدينية التركية في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب التقارير، تجاوزت ميزانية "ديانت" ميزانية 7 من الوزارات الرئيسية في البلاد خلال الأشهر الأولى من هذا العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تحريمها.. مؤسسة دينية تركية تجني أرباحا ضخمة من فوائد البنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.