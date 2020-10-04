بعد تحريمها.. مؤسسة دينية تركية تجني أرباحا ضخمة من فوائد البنوك

جمعت أعلى هيئة دينية في تركيا، أكثر من 2 مليوني ليرة من إيرادات الفوائد خلال العام الماضي، وذلك رغم تحريمها الحصول على الفوائد البنكية باعتبارها شكلا من أشكال الربا.

وبحسب صحيفة "أحوال" التركية، حصلت هيئة الشؤون الدينية التركية "ديانت" على 2.19 مليون ليرة من خلال الفوائد البنكية خلال 2019.

وذكر التقرير أن "ديانت" دائما ما كانت تعارض في خطب الجمعة وغيرها من المنابر التربح من خلال الفائدة موضحة أنه غير مسموح به وفقا للتعاليم الإسلامية.

وزعمت الهيئة أنها تقوم بتحويل الإيرادات إلى خزينة الدولة، وذلك بعد تعضرها لانتقادات جمة بسبب عائدتها القائمة على الفائدة.

وانتقدت المعارضة الميزانية الضخمة التي تحصل عليها المؤسسة الدينية التركية في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب التقارير، تجاوزت ميزانية "ديانت" ميزانية 7 من الوزارات الرئيسية في البلاد خلال الأشهر الأولى من هذا العالم.