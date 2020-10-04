فرنسا: وضع باريس في حالة تأهب قصوى بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، وضع العاصمة باريس في حالة تأهب قصوى اعتبارا من الثلاثاء لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ومنذ قليل، قالت وزارة الصحة الفرنسية إنه تم تسجيل أكثر من 12 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مسجلة رقما مرتفعا جديدا في عدد الإصابات اليومية.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 619190 شخصا بعد تسجيل 12565 حالة جديدة، لكن بالرغم من ذلك يقل عن الرقم القياسي السابق الذي سجل الأسبوع الماضي وبلغ 16972.

وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 32230 بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.

وأفادت الوزارة بأنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، تم تسجيل 4264 حالة جديدة في المستشفى، بما في ذلك 893 في وحدات العناية المركزة.