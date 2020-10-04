لأول مرة.. إسرائيل تهاجم تركيا وتتهم أردوغان بنشر الإرهاب

في سابقة هي الأولى من نوعها، هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، تركيا متهمًا رئيسها رجب طيب أردوغان، بزعزعة استقرار المنطقة عبر نشر الإرهاب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن غانتس قوله: " تركيا بزعزعة استقرار المنطقة والعمل ضد جهود صنع السلام"، داعيًا لممارسة ضغط دولي من أجل تغيير سلوك أنقرة.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تركيا وإيران بأنهما "تقفان في طريق تعزيز السلام وتدعمان العدوان الإقليمي"، وجاء ذلك في إفادة لمجموعة من الصحفيين من دول الخليج العربية بعد إقامة علاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وقال غانتس إن "كل ذلك يدفع بعيدا عن الاستقرار"، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها تركيا في شمال سوريا وشرق البحر المتوسط إلى جانب التدخل في ليبيا والاتصالات مع مسلحي حركة حماس الفلسطينية.

وصرح وزير الدفاع في مؤتمر بالفيديو نظمه المجلس العربي للتكامل الإقليمي، وهو مبادرة تشجع التقارب الإسرائيلي العربي "بالتأكيد، قضية تركيا معقدة جدا، لأن تركيا جزء من حلف شمال الأطلسي".

وتتجنب إسرائيل لوم تركيا علنا، في ظل استمرار العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين رغم موقف حكومة أنقرة المؤيد للفلسطينيين لأكثر من عقد من الزمن.