أرمينيا: اعتقال أجانب بتهم التجسس وتجنيد المواطنين ضد يريفان

أعلن جهاز الأمن الأرميني، مساء الأحد، إن عدة أشخاص أجانب اعتقلوا بواسطة القوات الارمينية في يريفان للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

وأفاد بيان لجهاز الأمن الأرميني "لقد تلقينا معلومات واقعية عن جمع المواطنين الأجانب للبيانات حول المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأرمينية، ونقل الأسلحة، ومواقع الوحدات العسكرية، وكذلك تلك التي تم حشدها بموجب الأحكام العرفية وحجمها

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وفي 2 أكتوبر، تم اعتقال العديد من المواطنين الأجانب للاشتباه في قيامهم بالتجسس وتحريض المواطنين الأرمن على التجسس، وفقا لما ورد في بيان على موقع جهاز الأمن القومي.

ولم يقدم البيان أي معلومات عن عدد المواطنين الأجانب المحتجزين أو جنسيتهم.

وتواصل دائرة الأمن القومي في ارمينيا تحقيقها لتحديد هويات المواطنين الأجانب الآخرين والمواطنين الأرمن الذين قد يكونون متورطين.

وتأتي الاعتقالات وسط قتال واسع النطاق في ناغورني كاراباخ.

وقُتل ما يقرب من 40 مدنيًا ومئات الجنود من كلا الجانبين ، حيث اتهمت جمهورية أرتساخ المدعومة من أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض باستهداف مناطق مدنية عمدًا في ضربات صاروخية ومدفعية.