رغم إصابته بكورونا.. لماذا لا يرتدي ترامب الكمامة؟

رد طبيب البيت الأبيض شوني كونلي على سؤالا حول عدم ارتداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكمامة أثناء ظهوره في فيديو أخير عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال كونلي خلال مؤتمر صحفي حول تطورات حالة الرئيس الصحية، إن ترامب يرتدي الكمامة عندما يكون الفريق الطبي والآخرون حوله.

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وعما إذا كان ترامب قد تم وضعه في غرفة الضغط السلبي، رفض الطبيب الأمريكي الإجابة قائلا إنه لن يخوض في التفاصيل.

وغفة الضغط السلبي هي تقنية تستخدم في المستشفيات والماركز الطبية لمنع انتقال التلوث والعدوى من مكان إلى آخر، حيث تشمل تهوية تولد ضعط سلبي يتدفق إلى غرفة العزل ولا يخرج منها، ما يمنع انتقال الهواء الملوث خارج الغرفة.

ودائما ما يسخر الرئيس الأمريكي من ارتداء الكمامة، معتبرا أنها مصدر إزعاج لدى كثيرين وطالب بخلعها.

وانتقد ترامب سابقا ارتداء الكمامة ولمسها بالأصابع ثم خلعها ووضع اليد على الوجه، وهو مبرر الرئيس الأمريكي لعدم ارتدائها.

واستغل الرئيس الأمريكي فكرة ارتداء الكمامة أكثر من مرة في هجومه على خصومه الديمقراطيين مثل جو بايدن ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت سي أوبراين أكد، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب "في حالة جيدة ويدير شئون الدولة بقوة".

بينما قال شوني كونلي طبيب ترامب في مؤتمر صحفي إن الرئيس تلقى السبت جرعة ثانية من عقار "ريمديسفير" ولا يعان من أعراض جانبية.

وأضاف أن ترامب يواصل التحسن وإذا استمر في ذلك سيمح له بمغادرة المستشفى إلى البيت الأبيض يوم غد الاثنين.