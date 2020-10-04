روسيا: تحذير من ثوران بركاني في شبه جزيرة كامتشاتكا

دعت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، السياح إلى تجنب بركان بيزيمياني في أقصى شرق شبه جزيرة كامتشاتكا بسبب تزايد احتمال ثورانه.
وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان اليوم الأحد: "وفقًا لاستنتاج فرع كامتشاتكا لمجلس الخبراء الروسي بشأن التنبؤ بالزلازل وتقييم المخاطر الزلزالية والمخاطر، فإن احتمال ثوران بركان بيزيمياني خلال الأسبوع المقبل قد ازداد".
وقالت الوزارة الروسية إن الثوران المحتمل للبركان يشكل مخاطر متزايدة على السياح، خاصة أولئك الذين يستكشفون المنطقة على متن طائرات صغيرة.
وتم تنبيه القرى المجاورة على أنها ربما تكون في مرمى الرماد البركاني لـ بركان محتمل ثورته.
وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا المتميزة جغرافيًا في روسيا داخل حلقة النار في المحيط الهادئ وتشهد بانتظام نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا.
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