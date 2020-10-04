بعد شهرين على الحادث.. لبنانيون غاضبون يحيون ذكرى ذويهم ضحايا انفجار بيروت

تجمع العشرات من المعزين من اسر ضحايا انجار لبنان اليوم الأحد بالقرب من ما تبقى من ميناء بيروت؛ لإحياء ذكرى مرور شهرين على انفجار ضخم ألقي باللوم فيه على الطبقة السياسية اللبنانية.

ووقع انفجار 4 أغسطس فى أجزاء من العاصمة اللبنانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة أكثر من 6500.

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وبعد شهرين، لم يعلن التحقيق في الكارثة عن نتائجه بعد، ما زاد من الغضب العام في بلد غارق في أزمة اقتصادية وعانى من جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقال مصور لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد بعد الساعة السادسة مساء ، في الوقت المحدد للانفجار، تم إطلاق بالونات تحمل أسماء كل من لقوا حتفهم في السماء من شارع يطل على الميناء.

وقام أفراد عائلات الثكلى ونشطاء يحملون صور الضحايا ولافتات تطالب بالعدالة بإغلاق الطريق أمام حركة المرور لفترة وجيزة.

وأعربوا عن غضبهم من الطبقة السياسية في البلاد، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مسؤولة بشكل مباشر عن الكارثة من خلال مزيج من الفساد وعدم الكفاءة.

"هل من المبالغة أن نطلب معرفة من الذي ارتكب هذه الجريمة ضد الإنسانية؟" سألت سامية، لبنانية أم لطفلين، كان يعمل زوجها في الميناء وتوفي في الانفجار.

وأضافت: "كل يوم يموت مائة حالة وفاة، لقد حُرم أطفالي من كلمة" بابا "طوال حياتهم".

فقدت سلوى عمها الذي كان يعمل أيضًا في الميناء.

وقالت: "لقد كان مثل الأب بالنسبة لي، وأضافت "كيف يمكن أن يغفر الله لهم ويغفر الله" المسؤولين.

وقاطعتها امرأة أخرى بالقرب منها: "الله انتقم منهم!"

وقالت سلوى "نطالب بمعاقبة كل من له يد في هذه الكارثة".

وكان السبب المباشر لانفجار بيروت هو وجود مخزون ضخم من نترات الأمونيوم، وهو سماد شديد الانفجار، تم تخزينه دون تأمين لأكثر من ست سنوات في مستودع على جانب الميناء واشتعلت فيه حريق قريب.

ورفضت السلطات اللبنانية الدعوات لإجراء تحقيق دولي في الحادث، وبدلا من ذلك فتحت تحقيقها الخاص الذي أسفر حتى الآن عن اعتقال نحو 25 شخصا.

واعترف الرئيس اللبناني ميشال عون بأنه كان على علم بوجود نترات الأمونيوم قبل أيام من الانفجار، في حين أن كبار المسؤولين الآخرين على علم به والمخاطر التي يشكلها على الأحياء السكنية القريبة ، وفقا لمسؤولين .مجهولين.