إعلامية كويتية: زلزال يرعب قطر بعد منصب جديد للإمارات

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن قطر تعيش حالياًَ حالة من الرعب والخوف والهلع باقتراب موعد انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" خصوصاً بعد ترشيح الإماراتي اللواء الدكتور أحمد الريسي لرئاستها.

وأوضحت «الرشيد»، فى تصريحات خاصة لـ « دوت الخليج»، أن هناك محاولات مستميتة من قطر لتشويه سيرة المرشح الإماراتي اللواء الدكتور أحمد الريسي عبر تقارير مفبركة وحملات إلكترونية يديرها الذباب الإلكتروني وشهادات مزورة لبعض البريطانيين مدفوعة الأجر لخوف الدوحة من فضح سجلها الأسود فى الجريمة العابرة للحدود ، وفشلت كل مساعيها المشبوهة لأن سيرة المرشح الإماراتي تسبقه فهو يتمتع بسمعة طيبة للغاية وكفاءة تؤهله لأعلى المستويات كما أنه عضوا فى الإنتربول الدولى .

ولفتت «الإعلامية الكويتية»، إلى أن قطر فقدت صوابها وقامت بشن حملات ممنهجة ببث أذرعها الإعلامية مثل قنوات الجزيرة تقارير سمومة بعد النجاحات الكبيرة التى تحققها الإمارات يوما تلو الأخر، فهى تحظة بمكانة دولية وإقبيمية مؤثرة، كما أن أي منصب جديد للإمارات يسبب إزعاجا لقطر التى اعتادت على شراء الذمم بالمال و استغلال المناصب العليا بالمؤسسات الدولية لخدمة أجنداته الخاصة.

وحول السية الذاتية للريسي، ويشغل اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل عام 2015.

وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية في الإمارات.

انضم اللواء الريسي إلى شرطة أبوظبي عام 1980، وبدأ حياته المهنية في عام 1986 كضابط في فرع الإنذار ضد السرقة، وتولى منصب مدير معهد الطب الشرعي والعلوم، ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الاتصالات ونظم المعلومات، ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم تعيينه عام 2005 مديرًا عامًا للعمليات المركزية في "القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومديرًا عامًا للخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية الإماراتية.

أما مؤهلات اللواء الريسي العلمية فهي مصدر فخر، حيث حصل على دكتوراه في الشرطة والأمن وسلامة المجتمع عام 2013 من جامعة لندن متروبوليتان، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال في الإدارة الابتكارية عام 2010 من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة.

كما حصل اللواء الريسي على دبلوم إدارة الشرطة عام 2004 من جامعة كامبريدج البريطانية العريقة، وقبلها على بكالوريوس علوم الكمبيوتر عام 1986 من كلية أوتربين في الولايات المتحدة الأمريكية.