العربية: المستشار عقيلة صالح يصل القاهرة للقاء مسئول أمريكي

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة وصل منذ قليل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسئول أمريكي.

يأتي ذلك بعدما التقت وفود ليبية أمنية وعسكرية في مدينة الغردقة الساحلية شرقي مصر، بالتزامن مع الحوارات الدائرة في المغرب.

وقال مبعوث مجلس النواب الليبي لدول المغرب العربي السفير عبد المجيد سيف النصر، اليوم الأحد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنه من المتوقع إنتهاء المشاورات الأولية بين الأطراف الليبية في مصر والمغرب بنهاية شهرأكتوبر أو بداية الشهر المقبل.

وأضاف أن ذلك سيمهد للاجتماع النهائي بمدينة جنيف السويسرية حيث سيكون الإعلان النهائي عن التوصل للاتفاق حول تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، مشددا على أنه سيتم إخضاع المجموعات المسلحة لأي اتفاق سياسي يتم التوافق عليه، ما أكد أيضا أن المجموعات المسلحة سوف يتم إخضاعها لأي اتفاق سياسي يتم التوافق عليه في البلاد، وذلك ردا على سؤال حول التزام تلك المجموعات بما يتوصل إليه المتفاوضون الليبيون.

وأشار أيضا إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات في مدينة بوزنقية بين وفدين من مجلس الدولة الممثل لحكومة الوفاق في طرابلس والبرلمان في الشرق، انطلقت مساء الجمعة وتم مناقشة المعايير المتعلقة بخصوص تولي المناصب السيادية، وذلك في إطار مناقشات حول المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي حول تلك المناصب السيادية.