الملك سلمان يصدر مجموعة من القرارات المهمة.. تفاصيل

كشفت صحيفة الرياض السعودية عن موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز علي عدد من القرارات ومنها؛ توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.

كما وافق العاهل السعودي على قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة التي تقع في المرفق الصحي ورفعها إلى المجلس الصحي السعودي لمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وإيصال المعلومات بالشكل الصحيح، وقيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة في جميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة، وإعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث.

وشملت الموافقة أيضًا علي التأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية.

ويشار إلى أن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي قد عبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.

كما ثمن الاهتمام الدائم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وتهدف تلك القرارات رفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقًا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.