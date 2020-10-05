عاجل .. ترامب يخرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، بخروج الرئيس الأميركى دونالد ترامب من المستشفى، حيث كان يعالج من فيروس



أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، بخروج الرئيس الأميركى دونالد ترامب من المستشفى، حيث كان يعالج من فيروس كورونا بعد تحسن صحته. وأعلن ترامب منذ يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وخضع منذ ذلك لعزل طبى قبل نقله للمستشفى السبت.

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